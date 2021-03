Vaders nemen nu minder zorgtaken op zich dan aan het begin van de coronacrisis, schrijft de Volkskrant dinsdag op basis van langlopend onderzoek van drie universiteiten. De taakverdeling is weer "even ongelijk" als voor de lockdown, aldus de onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit

Doordat relatief meer vrouwen zogenoemde cruciale beroepen hebben, nam een derde van de vaders aan het begin van de coronacrisis meer taken in het huishouden op zich. Hierdoor steeg het percentage huishoudens waarin de zorg eerlijk is verdeeld van 33 procent voor de lockdown naar 40 procent in juni. Ook in september ging het om een aandeel van 40 procent.

Dat was echter maar van korte duur. In november zei nog slechts 18 procent van de vaders meer zorgtaken uit te voeren dan voor de coronapandemie. Dit aandeel is bovendien kleiner dan onder moeders: 20 procent liet weten meer zorgtaken op zich te nemen.