De lockdown in Duitsland wordt met vier weken verlengd, melden verschillende Duitse media waaronder Die Welt en Der Spiegel. De deelstaten van het land zouden het hierover eens zijn met de federale regering.

Ook de mogelijke uitzondering op bezoek tijdens Pasen is van tafel. Eerdere plannen wezen erop dat het mogelijk werd toegestaan om buiten het huishouden om vier gasten te ontvangen, maar het toenemend aantal besmettingen in het land geeft hier geen ruimte toe, zo bleek maandag.



De maatregelen in Duitsland werden eerder deze maand versoepeld. Mocht het aantal besmettingen in een deelstaat te hoog oplopen, dan kunnen de deelstaten zelf de teugels strakker trekken. Naar verwachting vinden verdere versoepelingen op landelijke schaal voorlopig niet plaats.