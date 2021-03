De avondklok gaat mogelijk van 21.00 uur naar 22.00 uur, melden De Telegraaf, NRC en het AD op basis van Haagse Bronnen. Het laten 'meebewegen' van de spertijd met de zomertijd zou een optie zijn die momenteel bij het demissionaire kabinet op tafel ligt. Het besluit is nog niet definitief.

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok weer een uur vooruit. Het is dan 's avonds een uur langer licht.



Demissionair premier Mark Rutten en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) houden morgenavond weer een persconferentie over de status van het coronavirus in Nederland. Haagse bronnen lieten gisteren al weten dat het kabinet weinig ruimte ziet voor nieuwe versoepelingen. Het dagelijkse aantal coronabesmettingen zou daarvoor nog te hoog zijn.



Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam uitte vanmiddag nog zijn zorgen over het naleven van de avondklok tijdens de ramadan, die 13 april begint. "Voor heel veel mensen wordt het ingewikkeld om zich eraan te houden", zei hij. Lees hier meer.