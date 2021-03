De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat hij dinsdag een eerste dosis van een coronavaccin toegediend krijgt. Het is niet duidelijk welk vaccin de Russische president krijgt. Rusland ontwikkelde zelf drie vaccins: Spoetnik V, CoviVac en EpiVacCorona.

In een televisietoespraak vertelde Poetin onder meer dat andere landen 700 miljoen doses van het Spoetnik V-vaccin hebben besteld. Daarnaast is de Europese toezichthouder EMA begonnen met een versnelde beoordeling van het vaccin.



In Rusland zijn tot dusver 4,3 miljoen personen volledig tegen COVID-19 gevaccineerd, schrijft persbureau Reuters.