In Bulgarije is het aantal ziekenhuisopnamen door COVID-19 op zondag gestegen naar 8.545. Dat is het grootste aantal in het land sinds het begin van de pandemie in maart vorig jaar.

De toename van coronabesmettingen heeft de Bulgaarse overheid doen besluiten de scholen, kinderdagverblijven, restaurants, grote winkels en sportscholen vanaf maandag te sluiten. De maatregelen gelden in ieder geval de komende tien dagen. Op 4 april worden er parlementsverkiezingen gehouden in Bulgarije.



De afgelopen 24 uur werden in Bulgarije 2.541 nieuwe coronabesmettingen gemeten. In totaal telt het land 302.480 besmettingen en 11.966 sterfgevallen. Bulgarije heeft zeven miljoen inwoners.