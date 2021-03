Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is zaterdag getest op het coronavirus in een teststraat van de GGD. Hij maakte woensdag bekend in quarantaine te gaan, omdat hij mogelijk in contact is geweest met iemand die recent positief is getest op het coronavirus.

De Jonge liet woensdag via Twitter weten zelf nog geen klachten te hebben. De afgelopen dagen heeft de minister vanuit huis gewerkt.