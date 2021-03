In China zijn tot nog toe 70 miljoen doses van coronavaccins toegediend, melden staatsmedia. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer prikken gezet; daar staat de teller al op 100 miljoen doses.

China heeft intussen nauwelijks nog coronabesmettingen. Om de bevolking te beschermen tegen een terugkeer van het virus heeft de land waar de pandemie begon, de beschikking over vijf vaccins van eigen makelij. Over de totale bevolkingsomvang gezien is het aantal vaccinaties nog wel relatief laag: China heeft tegen de 1,4 miljard inwoners.