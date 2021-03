Meer dan de helft van de volwassen Britten is nu één keer ingeënt tegen COVID-19. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock twitterde opgetogen dat de vaccinatiecampagne een succesverhaal voor het Verenigd Koninkrijk is en schreef bovendien over "onze weg uit de pandemie".

De Britse premier Boris Johnson streeft ernaar voor eind juli alle volwassenen te hebben ingeënt. De inentingen gaan in fasen voor bepaalde doelgroepen. Volgens Sky News moeten er in de volgende fase, die 15 april eindigt, vijf miljoen mensen worden gevaccineerd. Dat lijkt al voor half april te kunnen worden gerealiseerd.