Inwoners van Litouwen mogen zelf bepalen welk coronavaccin ze willen als ze het aangeboden vaccin liever niet toegediend krijgen.

Personen die een aangeboden vaccin weigeren, kunnen op een later moment in overleg met de regionale gezondheidsdiensten voor een ander beschikbaar vaccin kiezen.



Ook in Litouwen krijgen specifieke groepen voorrang in de vaccinatiecampagne.