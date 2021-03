De bloedproppen na inenting met het vaccin van AstraZeneca zijn wellicht te verklaren doordat het middel een krachtige immuunreactie kan veroorzaken, die vervolgens leidt tot de bloedstolsels.

Wetenschappers van het universitair ziekenhuis van Oslo zeggen dat dat de oorzaak is van de meldingen waardoor meerdere landen het gebruik van het vaccin uit voorzorg hebben opgeschort.



De immuunreactie zorgt voor de aanmaak van antilichamen die bloedplaatjes activeren en bloedproppen veroorzaken, verklaarde onderzoeker Pål Andre Holme. Omdat deze antilichamen zich aan de oppervlakte bevinden, worden ze uit de bloedsomloop verwijderd en krijgen de patiënten te maken met een tekort aan bloedplaatjes. "Dit is een reactie die we kennen, maar dan met andere medicijnen als uitlokkende oorzaak", aldus Holme.



In Noorwegen werden afgelopen week drie verpleegkundigen in een ziekenhuis opgenomen nadat ze een combinatie van bloedklonters en een tekort aan bloedplaatjes vertoonden. Een van hen overleed later. Ook in andere Europese landen zijn gevallen van bloedstolsels na toediening van het AstraZeneca-vaccin vastgesteld.



Noorwegen is een van de Europese landen die de vaccinatiecampagne met AstraZeneca opschortten. Het EMA komt aan het einde van de middag met een nieuw advies over het vaccin. Experts van het Europees Geneesmiddelenbureau zeiden dinsdag geen aanwijzingen te hebben gevonden die erop duiden dat het coronavaccin van AstraZeneca problemen met bloedstolling veroorzaakt.



Ook het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb heeft tot dusver twee meldingen ontvangen over mensen die na de toediening van het AstraZeneca-coronavaccin zowel met trombose als een verminderd aantal bloedplaatjes te maken kregen. Het centrum benadrukt dat er nog altijd geen aanwijzingen zijn voor een verband tussen stollingsproblemen en coronavaccins.