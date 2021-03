Apeldoorn is de meest 'gemiddelde' gemeente tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen. Dat betekent dat de uitslag in de Gelderse stad het meest overeenkomt met de landelijke prognose.

Net als in de voorlopige landelijke uitslag is de VVD in Apeldoorn de grootste partij, gevolgd door D66 en de PVV.



De minst representatieve gemeente is Urk. Meer dan de helft van de stemmen (54,4 procent) ging naar de SGP, gevolgd door de PVV (13,8 procent) en Forum voor Democratie (9,5 procent).



Nog niet alle gemeenten hebben hun uitslag doorgegeven aan persbureau ANP. Op dit moment wordt nog in 22 van de 356 gemeenten geteld.