De VVD blijft de grootste partij van Nederland, maar zag de steun bij de oude basis afnemen. De partij verloor vooral terrein in villadorpen als Laren, Wassenaar, Heemstede, Bloemendaal en Rozendaal.

In Laren had de VVD in 2012 met 54,5 procent van de stemmen nog een absolute meerderheid. Bij deze verkiezingen haalde de VVD 39,5 procent van de stemmen binnen. In dezelfde periode groeide het aandeel van D66 daar van 9,7 naar 17,3 procent.

In Wassenaar is een vergelijkbare trend waar te nemen.