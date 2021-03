Politici Henk Krol en Femke Merel van Kooten-Arissen verdwijnen na de verkiezingen uit de Tweede Kamer. De voorlopige prognose laat zien dat ze hoogstwaarschijnlijk niet op een zetel kunnen rekenen. De politici, die allebei afsplitsten van een andere partij, stonden ook in de meeste peilingen niet op een zetel.

Krol was lang het boegbeeld van 50PLUS, maar stapte in mei vorig jaar uit de partij en richtte met Van Kooten-Arissen de Partij voor de Toekomst op. Na een conflict gingen de twee Kamerleden weer hun eigen weg, en uiteindelijk richtte Krol de Lijst Henk Krol (LHK) op.

Van Kooten-Arissen kwam in 2017 in de Kamer namens de Partij voor de Dieren. Ze stapte in de zomer van 2019 uit die fractie omdat de PvdD volgens haar niet genoeg oog had voor menselijke zaken. De politica werd later lid van 50PLUS, maar trad niet toe tot de fractie. Uiteindelijk richtte ze de partij Splinter op, nadat ze uit de Partij voor de Toekomst was gestapt.