BIJ1, de partij van Sylvana Simons, bemachtigt vermoedelijk toch geen zetel in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit de voorlopige prognose van de verkiezingsdienst van het ANP. Volgens exitpolls van Ipsos, die onderzoek deed voor de NOS, kon de partij wel op een zetel rekenen. Ipsos hanteerde een foutmarge van twee zetels.

De voorlopige prognose is gebaseerd op 63 procent van de stemmen. De stad Rotterdam is hierin nog niet meegenomen; Amsterdam, Utrecht en Den Haag wél, nadat het grootste deel van de stemmen geteld was.

BIJ1 zet zich in voor "radicale gelijkwaardigheid". Simons, lang bekend als presentatrice, sloot zich eerst aan bij DENK. Na onenigheid richtte ze haar eigen partij op, die toen nog Artikel 1 heette. In 2017 haalde ook die partij geen zetels tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.