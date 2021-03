Van alle lijsttrekkers van de grote partijen heeft alleen Thierry Baudet van Forum voor Democratie rond middernacht nog niet publiekelijk gereageerd. Het is ook niet duidelijk waar Baudet de avond doorbrengt. Na een campagnebijeenkomst in het Westerpark in Amsterdam is hij om 19.00 uur in zijn auto vertrokken.

Forum voor Democratie staat in de exitpolls op winst en zou mogelijk op zeven of acht zetels uitkomen. Baudet sprak eerder deze week zelf nog de verwachting uit dat zijn partij twintig zetels kon gaan halen. Forum haalde minder stemmen dan twee jaar geleden, toen de verkiezingen voor de Eerste Kamer en de Provinciale Staten waren.