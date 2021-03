Volgens VVD-lijsttrekker Mark Rutte is het erg waarschijnlijk dat de VVD en D66, de twee grootste partijen volgens de exitpolls, het voortouw nemen bij de formatiebesprekingen.

Rutte herhaalde ook zijn wens om het CDA bij die besprekingen te betrekken. "We willen het formatieproces zo kort mogelijk houden." Eerder op de avond vertelde Hoekstra dat het nog niet zeker is of het CDA bij de besprekingen aansluit.



Rutte noemde het vertrouwen van de kiezers in hem een "enorme verantwoordelijkheid". "Dat maakt mij zeer nederig en heel bescheiden", vervolgde hij. "Groot respect voor de kiezers die ons dit vertrouwen geven." De VVD-voorman feliciteerde ook zijn politieke rivaal Sigrid Kaag (D66) met de groei van haar partij. "Dit is de beste uitslag ooit voor D66, echt razend knap."