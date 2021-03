PVV-leider Geert Wilders heeft zojuist gereageerd op de voor hem teleurstellende voorlopige verkiezingsuitslag. In de exitpolls lijkt de PVV drie zetels te verliezen en op zeventien zetels te eindigen.

Wilders feliciteerde de VVD, D66 en Forum voor Democratie, volgens hem de winnaars van de verkiezingen. "En ik bedank de toch weer meer dan een miljoen kiezers die op de PVV hebben gestemd."

De PVV-leider beaamt dat de exitpolls teleurstellend zijn voor de PVV. "Ik had gehoopt op meer dan de zeventien zetels die we nu volgens de exitpoll krijgen. Hopelijk komt er nog wat bij, maar we zijn toch weer de derde partij van Nederland."



Wilders stelt dat de PVV ook de grootste oppositiepartij wordt. "We gaan het PVV-geluid met kracht en enthousiasme vanuit de oppositie laten horen."