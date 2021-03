Bij een manifestatie van Forum voor Democratie (FVD) woensdag in het Amsterdamse Westerpark zijn de coronaregels niet nageleefd, meldt de gemeente.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat kijken of de bijeenkomst gevolgen zal hebben voor de organisatoren. In het Westerpark waren volgens AT5 een paar honderd demonstranten aanwezig.



Tijdens de bijeenkomst vroeg FVD-lijsttrekker Thierry Baudet honderden mensen die op afstand van het podium staan: "Is het mogelijk om wat dichterbij te komen, om het wat gezelliger te maken?" Daarop stapten de mensen allemaal dicht opeen naar voren. Even later werd het nummer Leef van André Hazes jr. gedraaid, waarop Baudet en het publiek sprongen en dansten.