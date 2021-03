De stembussen gaan bijna (om 21.00 uur) sluiten. Op dat tijdstip wordt meteen de eerste exitpoll verwacht.

Tot vanavond 19.45 uur was de opkomst voor de verkiezingen naar schatting 74 procent, meldt onderzoeksbureau Ipsos. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 was de opkomst op dit tijdstip 73 procent. Volgens Ipsos is het echter lastig om de opkomst in 2017 met die in 2021 te vergelijken, vanwege het briefstemmen door de zeventigplussers en vervroegd stemmen op maandag en dinsdag.