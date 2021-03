Enkele stembureaus in Amsterdam hebben woensdag op verschillende tijdstippen zonder stembiljetten gezeten. Zo stond er rond 19.00 uur een lange rij buiten bij de KWF-stemlocatie aan de Delflandlaan, waar mensen wachten tot de biljetten weer zijn aangevuld.

"Gedurende de dag gingen bij enkele stembureaus de biljetten snel op", licht een een woordvoerder van de gemeente toe. "De mensen worden doorgestuurd naar andere dichtstbijzijnde stembureaus, of ze kunnen wachten tot de loketten weer zijn aangevuld."



De woordvoerder zegt dat, ondanks de vele jaren van ervaring met stemmen, je nooit precies weet waar mensen gaan stemmen. De coronamaatregelen maken het daarbij lastiger in te schatten en dus kan er altijd een tekort ontstaan. "Door corona konden we 40 procent van de bureaus van de vorige keer niet gebruiken omdat ze te smal en te klein zijn. Daardoor zijn er nieuwe stembureaus, en dat maakt het iets onvoorspelbaarder dan andere jaren."