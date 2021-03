De totale opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen is om 15.45 uur opgelopen naar 49 procent, schrijft de NOS op basis van onderzoeksbureau Ipsos. Om 13.45 uur werd dit percentage op 42 geschat.

In de schatting is de opkomst van maandag, dinsdag, woensdag en de briefstemmers bij elkaar opgeteld. Woensdag heeft tot 15.45 uur ongeveer 30 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Ipsos schat de opkomst van maandag en dinsdag op 12 procent en die van de briefstemmers op 7 procent. In totaal komt de geschatte opkomst tot 15.45 uur daarmee op 49 procent.



Vier jaar geleden was de geschatte opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen op dit tijdstip 43 procent. Volgens Ipsos is het echter lastig om de opkomst in 2017 met die in 2021 te vergelijken, vanwege het briefstemmen door de zeventigplussers en vervroegd stemmen op maandag en dinsdag.