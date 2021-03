Het is woensdag druk bij de stembureaus, vooral op de bijzondere stemlocaties zoals musea. De rijen zijn langer in onder meer Almere, op het Binnenhof en in Amsterdam. Behalve een democratische handeling is het stemmen in coronatijd ook een uitje voor sommigen.

Zo is de Arnhemse Koepelgevangenis in trek als stemlocatie. Bezoekers maken veelvuldig filmpjes en foto's van de locatie, aldus Omroep Gelderland. In Utrecht kunnen mensen hun stem uitbrengen in het Spoorwegmuseum, zoals burgemeester Sharon Dijksma deed.



Ondanks de voorbereidingen van gemeentes ging het niet in elk stembureau van een leien dakje. In Haarlem zorgde een verkeerde sleutel van de stembus ervoor dat een bureau later openging. In Arnhem was het wachten op de rode potloden en in Barendrecht bleek de registerlijst niet voorhanden.