Nadat Sigrid Kaag van D66 als eerste lijsttrekker haar stem had uitgebracht, volgden andere lijsttrekkers.

Rond 8.15 uur bracht SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen haar stem uit in basisschool De Korenaer in Oss. Lilianne Ploumen (PvdA) leverde haar stembiljet rond 8.40 uur in de Amsterdamse basisschool De Mijlpaal in.

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft woensdagochtend zijn stem uitgebracht in de Amsterdamse Posthoornkerk voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Baudet kwam samen met zijn vriendin het stemlokaal binnen. Hij zei op Freek Jansen te stemmen, de nummer zeven op de kieslijst van zijn partij.

Ook Richard de Mos (Code Oranje) heeft woensdag gestemd. De lijsttrekker bracht zijn stem uit in Den Haag.