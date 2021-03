Ook de Nederlandse gevangenen van achttien jaar of ouder mogen dit jaar hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen, mits ze een andere kiezer hebben gemachtigd. Alleen gedetineerden die verlof hebben tijdens een van de verkiezingsdagen kunnen zelf het stemhokje in.

Dit jaar kunnen gevangenen van zeventig jaar of ouder, net als alle anderen van die leeftijd, per brief stemmen. Nederland telt volgens de laatste cijfers van het CBS, uit september 2019, een kleine tienduizend gedetineerden.

Gemeenten mogen in overleg met gevangenissen en tbs-klinieken besluiten om een stemlokaal in te richten in de instelling, op voorwaarde dat dit stembureau openbaar en toegankelijk is voor alle kiezers. Ook mag er een mobiel stemlokaal langskomen bij een gevangenis. In de praktijk gebeurt dit bijna nooit.

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, in 2017, was het alleen voor gevangenen in penitentiaire inrichting De Karelskamp in Almelo mogelijk om in de gevangenis te stemmen. Dit jaar biedt geen enkele gevangenis deze mogelijkheid. "Er zijn nu coronamaatregelen van kracht om het contact tussen mensen te beperken en coronabesmettingen zoveel mogelijk te voorkomen", aldus een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Een rechter kan bij een strafoplegging van minimaal één jaar, bij bepaalde misdrijven zoals een terroristische aanslag, iemand het kiesrecht ontnemen. In september 2020 waren tien mensen uitgesloten van het kiesrecht, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid.