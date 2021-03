De Europese Commissie presenteert woensdag een plan waarmee het reizen binnen de Europese Unie deze zomer weer mogelijk moet worden gemaakt, schrijft de NOS, die een deel van dat plan heeft ingezien. Het plan omvat een reispas met de coronastatus van de desbetreffende reiziger.

Als iemand onlangs is getest, een coronavaccin toegediend heeft gekregen of na een besmetting antistoffen heeft aangemaakt, dan zou diegene met de pas toegang moeten kunnen krijgen tot alle EU-landen.



De lidstaten moeten nog wel aanvullende voorwaarden kunnen stellen aan het reizen, vindt de Europese Commissie. Daarnaast zou de reispas niet de enige manier moeten zijn om te kunnen reizen binnen de EU: ook een testuitslag of vaccinatiebewijs moet hiervoor kunnen worden gebruikt.