Volgens de gezondheidsorganisatie WHO is er "momenteel geen bewijs" dat de meldingen over trombose- of embolievorming na een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin worden veroorzaakt door de prik.

Het onderzoek naar de meldingen loopt nog, maar de WHO verwacht niet dat het iets aan haar oorspronkelijke aanbeveling zal veranderen. "Het is belangrijk dat de vaccinatiecampagnes doorgaan zodat we levens kunnen redden en ernstige ziektes door het virus kunnen tegengaan", aldus de WHO.