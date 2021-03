Er worden extra vaccinatieafspraken ingepland zodra het gebruik van het coronavaccin van AstraZeneca weer is toegestaan, zegt het RIVM maandag.

Met de extra prikken willen de GGD's de opgelopen achterstand versneld wegwerken. Volgens de GGD-koepel zijn er genoeg mensen op de vaccinatielocaties om de achterstand in te halen. Huisartsen en GGD's krijgen dan bovendien extra doses geleverd.



De afspraken voor de komende twee weken worden afgezegd. In elk geval tot en met 28 maart wordt het coronavaccin van AstraZeneca niet toegediend. Voor de periode daarna worden nog geen nieuwe afspraken ingepland, omdat die afspraken mogelijk over twee weken ook afgezegd moeten worden.