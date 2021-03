Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft goede hoop dat het coronavaccin van AstraZeneca snel weer kan worden gebruikt. In dat geval hoeft de pauze die zondag werd aangekondigd niet te leiden tot vertraging van de vaccinatiecampagne, zegt De Jonge in het tv-programma Goedemorgen Nederland.

De Jonge sprak eerder de verwachting uit dat iedereen die dat wil begin juli minstens één keer kan zijn geprikt. Hij ziet nog geen reden die hoop te laten varen.

"Als we over een paar weken weer gewoon verder kunnen, en daar ga ik op zich wel van uit, dan scheelt het eigenlijk niet zo heel veel met waar we stonden."



Het vaccin van AstraZeneca wordt sinds 12 februari gebruikt. Tussen de eerste en tweede prik zit twaalf weken. Als het vaccin over twee weken weer wordt vrijgegeven, kunnen de mensen die nu al een eerste prik hebben gehad waarschijnlijk nog op tijd de tweede krijgen.