Een jaar na de opening van de Rode Kruis Hulplijn wordt er nog steeds elke dag vijftig keer gebeld, meldt de hulporganisatie.

Sinds 16 maart 2020 ontving het Rode Kruis al meer dan 30.000 telefoontjes over het coronavirus.

Opvallend is dat in het begin de vragen vooral gingen over het virus zelf en de coronamaatregelen die daarmee gepaard gingen, terwijl nu steeds meer mensen bellen die een luisterend oor nodig hebben. Dat komt volgens de hulporganisatie door eenzaamheid vanwege de lockdown.