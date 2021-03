Een agent heeft vanmiddag een waarschuwingsschot gelost bij op het Malieveld, meldt de politie Den Haag op Twitter. Anti-kabinetsbetogers hielden er geen afstand tijdens hun demonstratie, ook niet op verzoek van de politie. Toen de actievoerders het veld niet wilden verlaten, grepen politie en ME in met onder meer een waterkanon en politiehonden.

Omdat de politie wil voorkomen dat het nog drukker op het Malieveld wordt, is het treinverkeer naar de hofstad stilgelegd. Er vertrekken nog wel treinen vanuit Den Haag.



Op en rond het Malieveld is zondagmiddag een noodbevel van kracht. Hoewel maximaal tweehonderd betogers hadden mogen komen, is het aantal actievoerders opgelopen tot enkele duizenden.