Italië wil het vaccinatietempo opschroeven naar een half miljoen vaccinaties per dag. Dat heeft speciaal gezant coronavaccins generaal Francesco Paolo Figliuolo zaterdag gezegd. Dit moet er volgens de oud-bevelhebber van de NAVO-troepen in Kosovo voor zorgen dat in september 80 procent van de Italiaanse bevolking gevaccineerd is.

Italië maakt zich als gevolg van een toename van het aantal coronabesmettingen op voor een nieuwe lockdown. Vanaf maandag worden regio's als Lazio met de hoofdstad Rome, Lombardije met Milaan, Piëmont, Veneto en Emilia-Romagna zogenoemde rode zones.



Alle scholen en kinderdagverblijven moeten dicht, net als winkels. Restaurants mogen alleen afhaalmaaltijden aanbieden. De bewegingsvrijheid binnen de regio's wordt ernstig beperkt. Mensen worden alleen geacht hun huis te verlaten voor noodzakelijke boodschappen, met uitzonderingen voor werk of noodgevallen.