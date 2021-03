Bij de proef met het grootschalig testen op het coronavirus in de gemeente Dronten zijn tot afgelopen woensdag gerekend ruim veertienduizend tests afgenomen. Tevens zijn sommige van die tests bij dezelfde persoon afgenomen, aangezien mensen maximaal drie tests per persoon konden doen.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) had op een groter aantal gerekend, zo zei hij zaterdag tegen Omroep Flevoland. De minister was op bezoek bij de testlocatie in sporthal 't Dok.

Het huidige aantal van 14.428 is volgens De Jonge "lager dan de inzet was". Waar de minister op gerekend had, zei hij niet. Voor de proef met het grootschalig testen, een van de vier die sinds 10 februari gaande zijn, waren 17.500 huishoudens uitgenodigd, wat in 51.750 tests geresulteerd zou kunnen hebben.

De pilot waarbij mensen zonder klachten zich kunnen laten testen, loopt nog tot 21 maart, waardoor het aantal afgenomen tests nog kan oplopen. "We zullen na afloop goed moeten evalueren wat het effect is geweest op de infectieziektebestrijding", aldus De Jonge.