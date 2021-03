Het afgelopen etmaal zijn bij het RIVM bijna 6.500 besmettingen gemeld, het grootste aantal meldingen in een etmaal sinds 14 januari.

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 6.446 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er bijna vierhonderd meer dan vrijdag, toen er 6.068 besmettingen werden gemeld.



Het RIVM meldt zaterdag verder dat er op basis van de recentste data (van 25 februari tot en met 3 maart) geen sprake is van verhoogde totale sterfte.



Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam vrijdag met gegevens over week 9 (1 tot en met 7 maart), waaruit bleek dat in deze periode minder mensen zijn overleden dan verwacht. Vorige week overleden naar schatting 3.100 Nederlanders.