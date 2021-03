Agenten hebben gisteravond een einde gemaakt aan een illegaal feestje in het Zuid-Hollandse Wateringen. Drie personen zijn daarbij gearresteerd, melden Omroep West en Regio15.

In het bedrijfspand aan de 's-Gravenzandseweg waren zo'n dertig mensen aan het feesten, aldus de politie. Alle aanwezigen zijn beboet.



Het is nog onduidelijk waarvoor de drie personen zijn aangehouden. Volgens Regio15 ging het in zeker één geval om mishandeling.