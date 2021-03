In de strijd tegen het coronavirus hebben de Verenigde Staten een mijlpaal bereikt. Inmiddels zijn 100 miljoen vaccins toegediend. Uit de jongste cijfers van de autoriteiten blijkt dat zorgmedewerkers 101.128.005 prikken hebben gezet.

Voor de Amerikaanse president Joe Biden is de aanpak van de coronacrisis hoofdzaak. Zo'n 35 miljoen mensen, 10 procent van de bevolking, zijn inmiddels volledig ingeënt.



Biden heeft steeds gezegd dat het zijn doel is in de eerste honderd dagen van zijn presidentschap 100 miljoen vaccins toe te laten dienen. Onder de vorige president Donald Trump was al 20 miljoen keer geprikt. In het huidige tempo zal Bidens doel waarschijnlijk tegen het einde van volgende week worden bereikt, ruimschoots binnen de termijn van 30 april.