Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat Nederland minder vaccins krijgt van farmaceut AstraZeneca. Het gaat om 450.000 minder doses dan gepland tussen nu en eind april.

Het ministerie heeft daarnaast nieuwe informatie gekregen over het tweede kwartaal. Op basis daarvan verwacht het nu in de eerste helft van het jaar in totaal vier miljoen vaccins van AstraZeneca te krijgen. Dat is ongeveer een kwart minder dan oorspronkelijk was beloofd.



Het RIVM bekijkt nog wat voor gevolgen deze tegenvaller heeft voor de planning. Het gezondheidsinstituut heeft een kleine voorraad achter de hand, die nu volledig wordt ingezet. "Daarmee voorkomen we dat op korte termijn duizenden afspraken afgezegd en opnieuw ingepland moeten worden", aldus een woordvoerder van het ministerie.



De leveringen van de farmaceut vallen voor de hele Europese Unie (EU) tegen. Het bedrijf kan dit kwartaal maximaal 30 miljoen vaccins leveren: tien miljoen minder dan een maand geleden werd toegezegd en ruim 50 miljoen minder dan waar de EU aanvankelijk rekening mee hield. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei eerder dat AstraZeneca "een buitengewoon ingewikkeld bedrijf" is om afspraken mee te maken.



