Van de 180 eerstejaarsstudenten die in februari zijn begonnen bij de Hotelschool Maastricht, zijn er 103 positief getest op het coronavirus. Het gaat daarbij om de extra besmettelijke Britse variant, zegt hoofd infecties Christian Hoebe van de GGD Zuid-Limburg naar aanleiding van berichtgeving op de website van De Limburger.

Volgens Hoebe begon het allemaal met een feestje tijdens de introductieweek van de kersverse eerstejaars in februari. Op 14 februari haalde de school de GGD erbij, na de eerste meldingen over COVID-19.

Sindsdien heeft de GGD 166 eerstejaars getest, van wie er 103 besmet bleken te zijn met het coronavirus. Dat is 62 procent van de geteste studenten. Veertien studenten zijn om uiteenlopende redenen niet getest. Eind februari stopte de school tijdelijk met het praktijkonderwijs en werd besloten om online les te geven.



"Zo'n aantal van 62 procent is heel hoog", zegt Hoebe. De uitbraak vond niet plaats in het onderwijsgedeelte, waar de coronamaatregelen volgens Hoebe goed gehandhaafd worden. Het virus sloeg toe op de studentencampus. "Bij jongeren liggen de prioriteiten op het gebied van de coronamaatregelen niet hoog", constateert hij.