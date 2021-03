Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is vrijdag in het onderzoek naar hem verhoord door de politie in Emmeloord, omdat hij mogelijk coronaregels overtrad tijdens een bezoek aan het nabijgelegen Urk. Het Openbaar Ministerie neemt over enkele weken een beslissing over het optreden van de voorman van FVD.

Omdat Baudet naar het politiebureau in Emmeloord moest komen, hadden tientallen aanhangers zich ook bij het bureau gemeld. Zij hadden verkiezingsposters en een spandoek tegen de coronamaatregelen bij zich. Twee mensen kregen een bekeuring wegens het overtreden van de coronaregels. Eén persoon werd aangehouden omdat hij zich niet kon identificeren.



Tijdens het bezoek van Baudet aan Urk stonden heel veel mensen dicht bij elkaar. Er werden handen geschud en Baudet at haring in een visrestaurant waarin veel tafeltjes bezet waren. Baudet kreeg bij het bureau in Emmeloord ook een haring aangeboden.