IKEA stelt vanaf maandag zijn woonwarenhuizen open voor winkelen op afspraak. Dat heeft het Zweedse concern besloten na de door de overheid aangekondigde versoepelingen. Eerder koos het bedrijf er nog voor om voorlopig dicht te blijven, omdat het aantal klanten dat ze mochten ontvangen, te laag was.

De nieuwe openstelling is vooral bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld keukens willen laten inrichten. Ook kunnen klanten zo bijvoorbeeld een bank uitproberen of een keukenkastje in het echt bekijken.

Producten retourneren is nog niet mogelijk. De tijdslots duren 45 minuten en winkelen is enkel toegestaan met één persoon. "Er worden geen uitzonderingen gemaakt, helaas ook niet voor baby's en kinderen", laat IKEA weten.