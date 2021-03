Nederland krijgt in de komende twee weken 169.000 extra coronavaccins van Pfizer. De Europese Commissie heeft nog eens vier miljoen vaccins van het Amerikaanse farmaconcern gekocht en die worden nog deze maand geleverd.

De Europese Commissie heeft een nieuw contract afgesloten met de vaccinfabrikant, maakte voorzitter Ursula von der Leyen woensdag bekend. Daarmee kunnen EU-landen bijvoorbeeld beter de strijd aan met nieuwe, besmettelijkere varianten van het virus.

Pfizer, dat het vaccin samen met het Duitse biotechbedrijf BioNTech maakt, heeft tot dusver weinig problemen bij het leveren van de beloofde hoeveelheid.

Eerder meldde het ministerie van Volksgezondheid al dat Pfizer in april meer dan twee keer zo veel levert als verwacht. De farmaceut zou ruim 220.000 vaccindoses per week leveren; dat worden er ruim een half miljoen per week.