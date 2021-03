Inwoners van de aan Nederland grenzende Duitse gebieden zeggen last te hebben van de "import" van het coronavirus door Nederlands en Belgisch bezoek. Het aantal coronabesmettingen stijgt in deze grensregio's sneller dan in de rest van Duitsland.

De regionale besturen van de regio's Aken, Viersen, Heinsberg, Kleef en Euskirchen vragen daarom in een brandbrief minister-president Armin Laschet van de deelstaat Noordrijn-Westfalen om zo snel mogelijk extra vaccins beschikbaar te stellen voor de grensregio's.



Het gaat hier om regio's die grenzen aan België, Limburg en Gelderland. Maar langs de hele Nederlandse grens hebben Duitsers last van de invoer van het coronavirus, aldus de regionale bestuurders. Ze benadrukken wel dat ze de grenzen met Nederland open willen houden.