Bij een mogelijke heropening van de terrassen zouden maximaal twee personen aan één tafel mogen zitten. Dat staat in een conceptversie van de routekaart voor coronamaatregelen van het demissionaire kabinet.

Maandag vertelde demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge al dat er een maximumcapaciteit zou gelden op terrassen. Hoeveel personen per terras zijn toegestaan is niet bekend.



De terrassen zouden volgens de huidige plannen open mogen blijven tot 20.00 uur. Het is echter niet duidelijk wanneer de terrassen kunnen heropenen. De Jonge benadrukte dinsdag op de persconferentie dat de vooruitzichten "nog altijd niet goed" zijn. De piek van de derde coronagolf moet nog komen, waarschuwde de bewindsman.