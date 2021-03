De verplichte negatieve sneltest die reizigers naar Nederland moeten kunnen tonen, mag straks maximaal 24 uur oud zijn. Nu moeten mensen nog een test niet ouder dan vier uur overleggen, maar die korte termijn zorgt in de praktijk voor problemen, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

Reizigers moeten twee negatieve testresultaten kunnen tonen voor ze naar Nederland reizen per vliegtuig of boot: een PCR-test, niet ouder dan 72 uur, en de antigeensneltest. Volgens het OMT heeft een negatieve sneltest een geldigheidsduur van 24 uur, aldus De Jonge.



Voor vliegpassagiers die in Nederland overstappen op een ander toestel, wordt de verplichting voor een sneltest geschrapt. Omdat deze mensen meteen doorreizen "vormen zij een beperkter risico van COVID-19 in Nederland dan andere passagiers", zo redeneert De Jonge.