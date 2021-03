De sluiting van niet-essentiële winkels is nog steeds nodig om drukte in de winkelstraten en dus de kans op meer coronabesmettingen te voorkomen. Dat zei een jurist van de Nederlandse Staat maandag in een kort geding dat is aangespannen door winkeliersvereniging INretail om heropening van winkels op een veilige manier af te dwingen.

De jurist zei dat er nu "domweg nog geen ruimte is" voor het versoepelen van de coronamaatregelen voor niet-essentiële winkels. "De sluiting is nodig, rechtvaardig en proportioneel bij het bestrijden van de coronapandemie."

Niet-essentiële winkels zijn al sinds medio december dicht. INretail zegt dat veel retailers daardoor op omvallen staan.