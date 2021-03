Tussen maart en mei 2020 zijn in Den Haag en Rotterdam veel coronaboetes uitgeschreven in wijken waar de meerderheid van de bewoners een niet-westerse migratieachtergrond heeft, blijkt maandag uit onderzoek van Vrij Nederland en Controle Alt Delete, een organisatie die zich inzet voor de gelijke behandeling van mensen door wetshandhavers.

Vooral Den Haag sprong erbovenuit. Daar werd 69 procent van de boetes in een dergelijke wijk uitgeschreven, in Rotterdam 48 procent. Controle Alt Delete trekt de conclusie dat er sprake is van etnisch profileren. De politie spreekt dat tegen.



"Er is geen beleid om in de ene wijk meer of anders te handhaven dan in de andere. Wel kunnen er logischerwijs verschillen tussen wijken zijn in de mate waarin bewoners zich aan de coronamaatregelen houden", zegt de politie in een reactie. Bewijs leveren dat ze in alle buurten op dezelfde manier te werk is gaan, kan de politie niet.



"Er is geen sprake van beleid, inzetafspraken of handelingskaders waarin is afgesproken om in bepaalde wijken meer te handhaven op coronamaatregelen", aldus de woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.



De politie wijst er bovendien op dat het alleen meldt waar boetes zijn uitgedeeld, niet aan wie en welke achtergrond deze persoon heeft. "De suggestie dat mensen op straat hele andere zijn dan de bewoners van de wijk waar die straat ligt, zéker in coronatijden, is twijfelachtig", werpt Vrij Nederland op.