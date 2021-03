De GGD treft voorbereidingen om vanaf half mei anderhalf miljoen vaccinaties per week te kunnen uitvoeren. Daarvoor wordt het aantal priklocaties uitgebreid en de capaciteit van de locaties verhoogd. Er komen ruimere openingstijden en er worden meer prikken per uur gezet.

De GGD noemt het een mega-prikoperatie. André Rouvoet, landelijk voorzitter van GGD GHOR Nederland, verwacht in mei 140 priklocaties te hebben. Nu zijn dat er ongeveer 60 en eind deze maand 75.



"We maken ons nu op, met duizenden gedreven GGD'ers in het hele land en samen met vele partners zoals Defensie en het Rode Kruis, om in een razend tempo te kunnen vaccineren zodra in het tweede kwartaal de piekleveringen van vaccins beschikbaar zijn", aldus Rouvoet.