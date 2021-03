Premier Erna Solberg heeft zondag op tv gezegd dat Noorwegen rekening moet houden met verdergaande restricties om de coronacrisis de baas te worden. Ze toonde zich bezorgd over de recente opleving van het virus, ook al is het aantal besmettingsgevallen gering in vergelijking met de meeste andere Europese landen.

"Voor ons ligt nog een berg die we over moeten, waarschijnlijk met strengere nationale maatregelen voordat we kunnen overgaan tot versoepeling en vervolgens opheffing", aldus Solberg. Aan welke aanscherping van de regels haar regering precies denkt, vertelde ze nog niet. Niet-essentiële winkels zijn al dicht evenals een deel van de scholen en restaurants mogen alleen afhaalmaaltijden serveren.