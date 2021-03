De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) is blij met het waarschijnlijk aanstaande kabinetsbesluit om de zwemlessen vanaf medio maart weer te hervatten. Veel kinderen hebben maanden geen zwemles gehad vanwege de coronamaatregelen.

Bronnen bevestigden vandaag dat het kabinet morgen bekendmaakt dat de zwemlessen weer kunnen worden hervat. Shiva de Winter van de NSWZ vindt dat een goede stap. "Zwemlessen weer toestaan is geen versoepeling, zwemles is een noodzaak voor kinderen."



De NSWZ overlegt sinds twee weken met het Outbreak Management Team (OMT) om zwemlessen weer toe te staan. "We worden eindelijk serieus genomen", aldus De Winter. "Het is goed dat de zwemlessen eindelijk worden genoemd."



Volgens De Winter zijn de lessen van 300.000 kinderen stopgezet en wachten nog 200.000 kinderen tot ze kunnen beginnen. "Meerdere zwemscholen gaan ook extra lessen aanbieden. Vaak in de ochtend voor school, ook gaan de zwemlessen op sommige locaties in de zomer door." De zwemscholen hopen zo de achterstand in te lopen.