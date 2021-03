De Oostenrijkse autoriteiten hebben uit voorzorg de inentingen met een partij coronavaccins van AstraZeneca opgeschort nadat een vrouw overleed en een ander ziek werd. Dat meldt het Oostenrijkse Federaal Bureau voor Veiligheid in de Gezondheidszorg (BASG), dat het incident onderzoekt, zondag.

Een 49-jarige vrouw overleed als gevolg van ernstige stollingsstoornissen en een 35-jarige vrouw ontwikkelde een longembolie maar is herstellende, aldus BASG. Een longembolie is een acute longaandoening die wordt veroorzaakt door een losgeraakt bloedpropje. "Momenteel is er geen bewijs van een oorzakelijk verband met de vaccinatie", liet BASG weten.