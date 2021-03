Als het openstellen van terrassen zou leiden tot minder samenscholingen, zoals in het Amsterdamse Vondelpark, dan zou dat een goed idee zijn. Dat zegt viroloog van Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT), Menno de Jong, zondag tegen NH Nieuws.

"Als de terrassen ook goed gereguleerd zijn qua afstand, dan zou ik er voorstander van zijn. Ik weet niet of die garantie er is. Ik weet niet of de mensen die feesten in het Vondelpark of demonstreren op het Museumplein zich überhaupt ergens iets van aantrekken", aldus de viroloog.



De Jong benadrukt echter dat het huidige aantal coronabesmettingen weinig ruimte biedt voor versoepelingen. "De Engelse mutatie neemt langzaam de andere varianten over, dat is ook de reden van zorgen. Als je puur naar deze data kijkt, dan is er geen ruimte voor versoepelingen. Maar je kijkt ook naar de samenleving, wat scholieren bijvoorbeeld nodig hebben. Dan is er wel reden voor meer versoepelingen. Het is altijd een afweging tussen risico's", zegt het OMT-lid.



Bronnen rondom het Catshuisberaad meldden zaterdag dat grotere versoepelingen pas aan het einde van deze maand mogelijk zijn. Ook de avondklok blijft hoogstwaarschijnlijk tot in ieder geval 30 maart in stand.